В Одессе намерены запретить заезд грузового транспорта в час пик

Речь идет о тех машинах, которые завозят товары в магазины и стройматериалы на стройки. Об этом рассказал вице-мэр Дмитрий Жеман, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Я думаю, многие сталкивались с тем, что на улице Канатной или Екатерининской в часы пик подъезжают машины и начинают возле магазинов вести выгрузку товаров, — говорит чиновник.

Жеман убежден, что ограничения позволят значительно разгрузить центр города от пробок.

Он отметил, что проект в скором времени вынесут на рассмотрение горисполкома.

«Я думаю, в апреле-мае мы уже начнем работу по новому регламенту, — сообщил вице-мэр.

Также, по словам чиновника, запретят движение машин-бетоновозов и грузовиков, развозящих стройматериалы.

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