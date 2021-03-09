В Одессе намерены запретить заезд грузового транспорта в час пик
Речь идет о тех машинах, которые завозят товары в магазины и стройматериалы на стройки. Об этом рассказал вице-мэр Дмитрий Жеман, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Я думаю, многие сталкивались с тем, что на улице Канатной или Екатерининской в часы пик подъезжают машины и начинают возле магазинов вести выгрузку товаров, — говорит чиновник.
Жеман убежден, что ограничения позволят значительно разгрузить центр города от пробок.
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Он отметил, что проект в скором времени вынесут на рассмотрение горисполкома.
«Я думаю, в апреле-мае мы уже начнем работу по новому регламенту, — сообщил вице-мэр.
Также, по словам чиновника, запретят движение машин-бетоновозов и грузовиков, развозящих стройматериалы.
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