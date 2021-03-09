Несмотря на солнечное небо с утра, к вечеру погода в Одессе резко ухудшится и пойдет мокрый снег

О погодных сюрпризах жителей предупредили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, во вторник, 9 марта, погоду в Одессе будет определять атмосферный фронт.

Если верить синоптикам, то к вечеру возможно выпадут небольшие осадки в виде снега. Днем в городе будет ясная погода, а вот после обеда, небо снова затянется облаками. Небольшой мороз будет наблюдаться утром и ночью, а весь день будет без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 °С со знаком минус, днем будет около 2-7 °С тепла.

Ранее мы сообщали, что на севере Одесской области внезапно пошел снег, при чем некоторые районы засыпало основательно.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области, на борьбу с последствиями непогоды выезжали 13 снегоуборочных машин.

Спецтехника работала на дорогах Одесса – Киев, Кропивницкий – Платоново, Турбов – Гайсин – Балта- Великомихайловка, Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка, Одесса – Ивановка – Ананьев, КПП «Алексеевка» — Кодыма – Балта.

Напомним, что Одессу накроет дождями и ударит мороз: синоптики сообщили, что будет с погодой в марте

Также Politeka сообщала, что Одесскую область засыпало снегом: кадры последствий непогоды, лучше посидеть дома