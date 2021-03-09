В Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море

Инцидент произошел днем 8 марта на пляже «Ланжерон». Об этом сообщает телеграм-канал «черный список Одесса», передает Politeka.net

По словам очевидцев, женщина гуляла по побережью, затем зашла на пирс. В какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. На помощь ей подоспели неравнодушные одесситы и вытащили ее из моря.

К счастью, все обошлось, женщина сказала, что с ней все в порядке и пошла домой.

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Тревожную статистику обнародовал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

Он отметил, что всего сотрудникам спасательно-водолазной службы удалось спасти 2450 человек, в том числе 282 ребенка; 29 человек из них вывели из состояния клинической смерти.

К сожалению, не удалось спасти 11 человек. Среди них, по словам Кузнецова, двое прыгнули с пирса и получили смертельные для жизни травмы.

Причинами гибели людей в большинстве случаев является купание в пьяном виде, однако есть и такие, кому стало плохо во время плавания.

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