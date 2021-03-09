В Одессе поймали начальника СИЗО, который разъезжал по дорогам в нетрезвом состоянии

Так, поздно ночью на Люстдорфской дороге в районе Красного креста патрульные полицейские остановили внедорожник Toyota FG Cruiser, за рулем которого был пьяный водитель. Об этом сообщает местный паблик «Черный список Одесса», передает Politeka.net

Пройти процедуру проверки на состояние алкогольного опьянения он отказался, более того, начал буянить и конфликтовать с правоохранителями. Поэтому копам пришлось надеть на него наручники.

При проверке документов выяснилось, что пьяным дебоширом оказался начальник одесского следственного изолятора полковник внутренней службы Сергей Чишкала. На него составили административный протокол.

Накануне начальник СИЗО поздравлял своих коллег-женщин с 8 марта.

«Нормально так поздравил», - иронизируют в телеграм-канале.

Не так давно мы сообщали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.

Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района.

Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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