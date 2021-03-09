Страшная авария оборвала жизнь 32-летнего офицера полиции на въезде в Одессу
ДТП произошло в районе КП «Дачное». Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
Погибшим оказался начальник 1-го отделения полиции Могилев-Подольского райотдела Александр Парфонов.
Ему было 32 года, у старшего лейтенанта осталось двое маленьких детей. В полиции он проработал 9 лет.
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По официальной информации, полицейский находился вне службы и ехал в Hyundai Sonata, которая врезалась в патрульный Prius.
"Коллектив полиции Винницкой глубоко скорбит по поводу гибели полицейского и выражает искренние соболезнования его родным и близким. Вечная ему память ...", - говорится в сообщении ГУНП в области.
Пострадали еще трое полицейских из Могилева-Подольского и Ямполя –по словам общественникаВиталия Павловского, все они одесситы, из команды бывшего главы полиции Одесской области Ивана Ищенко.
Также пострадал 26-летний водитель патрульной машины.
Одесская облпрокуратура сообщила, что полицейскому, который был за рулем автомобиля, объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время он задержан.
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