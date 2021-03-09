Его замечают уже не первый раз

Полностью раздетый молодой мужчина разгуливал по центральным улицам, несмотря на холодную погоду

Его заметили вечером 8 марта в Черноморске Одесской области. Местные жители увидели, как голый неадекват забрался в подъезд одного из домов на проспекте Мира и вызвали стражей порядка.

Об этом сообщили в пресс-службе КУ «Муніципальна варта» Черноморска, показав кадры в придачу, передает Politeka.net

Парня задержали и передали сотрудникам скорой. По словам медиков, он находился под воздействием наркотических веществ.

Хулиганом оказался мужчина, которого ранее уже задерживали обнаженным на улицах города. Как и в прошлый раз, он жаловался на насекомых, лазающих по телу.

Ранее мы сообщали, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море.

Инцидент произошел днем 8 марта на пляже «Ланжерон».

По словам очевидцев, женщина гуляла по побережью, затем зашла на пирс. В какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. На помощь ей подоспели неравнодушные одесситы и вытащили ее из моря.

К счастью, все обошлось, женщина сказала, что с ней все в порядке и пошла домой.

Напомним, что одесситов предупредили о резком изменении погоды 9 марта: "пойдет мокрый снег и ..."

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