Полностью раздетый молодой мужчина разгуливал по центральным улицам, несмотря на холодную погоду
Его заметили вечером 8 марта в Черноморске Одесской области. Местные жители увидели, как голый неадекват забрался в подъезд одного из домов на проспекте Мира и вызвали стражей порядка.
Об этом сообщили в пресс-службе КУ «Муніципальна варта» Черноморска, показав кадры в придачу, передает Politeka.net
Парня задержали и передали сотрудникам скорой. По словам медиков, он находился под воздействием наркотических веществ.
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Хулиганом оказался мужчина, которого ранее уже задерживали обнаженным на улицах города. Как и в прошлый раз, он жаловался на насекомых, лазающих по телу.
Ранее мы сообщали, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море.
Инцидент произошел днем 8 марта на пляже «Ланжерон».
По словам очевидцев, женщина гуляла по побережью, затем зашла на пирс. В какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. На помощь ей подоспели неравнодушные одесситы и вытащили ее из моря.
К счастью, все обошлось, женщина сказала, что с ней все в порядке и пошла домой.
Напомним, что одесситов предупредили о резком изменении погоды 9 марта: "пойдет мокрый снег и ..."
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