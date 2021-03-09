В Одессе пожилая женщина решила отомстить пенсионному фонду и подожгла его

Причиной послужило недовольство мизерной пенсией, которую ей назначили, информирует местный сайт "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось рано утром в понедельник, 8 марта, на улице Ришильевской.

Женщина облила двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла ее.

Поджигательницу уже задержали. Ею оказалась местная жительница.

В беседе с правоохранителями она призналась, что недовольна мизерным размером пенсии. Будут ли ее привлекать к уголовной ответственности, пока неизвестно.

Одесситы в соцсетях возмущаются.

"Довели народ", - пишут они.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные люди подожгли свежую могилу на кладбище.

Пожар зафиксировали на 2-м Христианском кладбище на Люстдорфской дороге.

Как рассказали свидетели случившегося, на месте свежего захоронения со стороны улицы Бреуса кто-то сложил ветки и поджег их. Сгорели цветы, поврежден крест, обгорели ограды соседних могил.

Надо сказать, что в действиях вандалов усматривается нарушение по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

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