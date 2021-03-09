Спустя год пандемии на фоне коронавируса одесского медика возмутило поведение людей в поездах

Своим рассказом на страницах соцсетей поделился врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ в Одесская область Иван Черненко, передает Politeka.net

Медик пожаловался, что несмотря на 27 тысяч жертв, которые скончались в Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, так и не приучили людей к соблюдению элементарных правил противоэпидемиологической защиты.

«Еду из Раздельной в поезде Черновцы-Одесса. Плацкарт. По вагону проходит проводник.

- Надеваем маски, подъезжаем к Одессе, могут проверять. Прошу, надеваем маски!

У проводника маска под носом.

До этого момента в маске среди ближайшего окружения сидел только я.

Так сказать, британский штамм с доставкой», - написал Черненко.

Медик с сарказмом отметил, что украинцы - это люди с шишкой на лбу.

«Там уже размозжение мягких тканей, но мы продолжаем наступать на одни и те же грабли", - добавил в заключении он.

Ранее мы сообщали, что с 15 марта в Одессу возвращается дистанционное обучение.

Причиной такого решения стал очередной подъем заболеваемости коронавирусом, сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

По словам чиновницы, с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а с 22 марта все школьники и вовсе отправятся на весенние каникулы.

В тоже время она добавила, что детские сады будут работать в обычном режиме.

Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки