В Одессе ежедневно происходят автомобильные аварии
Причинами становятся не только плохая видимость, плохие дороги и пробки, но и бездумное поведение водителей, а также неосторожность пешеходов.
В патрульной полиции показали, как ночная гонка по Французскому бульвару обернулась разбитым автомобилем и больницей, передает Politeka.net
ДТП случилось в районе одесской киностудии. Там 40-летний водитель Hyundai Sonata летел на большой скорости, а затем врезался в дерево. Удар был такой силы, что иномарка оказалась разбитой в хлам. Водителя и двух пассажирок увезли в больницу медики скорой помощи.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!"
Звезда "1+1" Лидия Таран поделилась печальным откровением, кто бы мог подумать: "В моей семье никогда..."
В Киеве расправились с женщиной-инспектором полиции, более 40-ка ножевых: "При себе у погибшей было..."
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Кроме того, стало известно, что 9 марта иномарка наехала на пешехода на Соборной площади.
По данным инспекторов патрульной полиции, 22-летняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Mitsubishi.
Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
На месте происшествия работал следователь.
Ранее мы сообщали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.
Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района.
Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.
Напомним, что одесситов предупредили о резком изменении погоды 9 марта: "пойдет мокрый снег и ..."
А еще Politeka писала крупная шишка попался на пьяном вождении и дебоше в Одессе: пришлось надеть наручники
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы запретят движение в час пик: кому нельзя будет проехать