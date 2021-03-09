В Одессе ежедневно происходят автомобильные аварии

Причинами становятся не только плохая видимость, плохие дороги и пробки, но и бездумное поведение водителей, а также неосторожность пешеходов.

В патрульной полиции показали, как ночная гонка по Французскому бульвару обернулась разбитым автомобилем и больницей, передает Politeka.net

ДТП случилось в районе одесской киностудии. Там 40-летний водитель Hyundai Sonata летел на большой скорости, а затем врезался в дерево. Удар был такой силы, что иномарка оказалась разбитой в хлам. Водителя и двух пассажирок увезли в больницу медики скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что 9 марта иномарка наехала на пешехода на Соборной площади.

По данным инспекторов патрульной полиции, 22-летняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Mitsubishi.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

На месте происшествия работал следователь.

Ранее мы сообщали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.

Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района.

Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.

Напомним, что одесситов предупредили о резком изменении погоды 9 марта: "пойдет мокрый снег и ..."

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