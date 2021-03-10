Одесчина опять в лидерах

Одесская область опять вырвалась в лидеры по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Так, в городе и области резко возросло количество инфицированных, а возле опорной больницы №5 на улице Троицкой снова замечена вереница автомобилей скорой помощи. Подтверждающие фото опубликовал телеграм-канал «Одесс-Инфо», передает Politeka.net

По данным системы мониторинга СНБО, за прошлые сутки выявили 586 случаев коронавирусной болезни. Сутками ранее было 63 случая. Общее число зараженных достигло 89260 человек.

Также за минувшие сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 17 жителей Одесской области. Данных о выздоровевших нет. Всего в регионе коронавирусом болеют 7 890 человек.

«По состоянию на 09:00 10 марта в опорных больницах Одессы были свободны 64 места для госпитализации пациентов с COVID-19. Ещё сутками ранее речь шла о 69 койках, а 1 марта — о 113 свободных койках» - сообщила пресс-служба мэрии.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Ранее мы сообщали, что с 15 марта в Одессу возвращается дистанционное обучение.

Причиной такого решения стал очередной подъем заболеваемости коронавирусом.

С 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а с 22 марта все школьники и вовсе отправятся на весенние каникулы.

Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки