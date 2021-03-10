В Одессе дотла сгорел киоск, в котором продавали выпечку

МАФ находился возле остановки трамвая на улице Леонтовича, напротив здания Театра музыкальной комедии имени Водяного.

Видео пожара разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в областном управлении ГСЧС, пожар начался около 17:20. Загорелся киоск с выпечкой «Форнетти», который расположен рядом с остановкой трамвая.

Пожар полностью потушили в 17:41. Киоск полностью сгорел. По неподтвержденным данным, внутри МАФа замкнуло проводку.

Информации о пострадавших нет. На месте работали шесть спасателей и одна пожарная машина.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилая женщина решила отомстить пенсионному фонду и подожгла его.

Причиной послужило недовольство мизерной пенсией, которую ей назначили.

Происшествие случилось рано утром в понедельник, 8 марта, на улице Ришильевской.

Женщина облила двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла ее.

Поджигательницу уже задержали. Ею оказалась местная жительница.

В беседе с правоохранителями она призналась, что недовольна мизерным размером пенсии. Будут ли ее привлекать к уголовной ответственности, пока неизвестно.

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