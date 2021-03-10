В Одессе во время случайного поджога пострадала 24-летняя девушка
Как передает Politeka.net, подробнее об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Происшествие случилось в ночь на 10 марта в Приморском районе Одессы.
Пожар заметили около 00:30 в заброшенном здании по переулку Шовкуненко, 4, который находится в районе Аркадии.
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Прибывшие на место спасатели увидели пылающий мусор в одном из заброшенных помещений дома.
Пожарники приступили к ликвидации огня и через 20 минут полностью его потушили на площади 10 метров квадратных.
Во время проверки здания в одной из комнат нашли молодую девушку. У нее обгорело 4% поверхности тела, а также она отравилась продуктами горения. Пострадавшая отправлена в больницу.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
На месте работала 6 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.
Ранее мы сообщали, что в Одессе дотла сгорел киоск, в котором продавали выпечку.
МАФ находился возле остановки трамвая на улице Леонтовича, напротив здания Театра музыкальной комедии имени Водяного.
Как рассказали в областном управлении ГСЧС, пожар начался около 17:20. Загорелся киоск с выпечкой «Форнетти», который расположен рядом с остановкой трамвая.
Пожар полностью потушили в 17:41. Киоск полностью сгорел. По неподтвержденным данным, внутри МАФа замкнуло проводку.
Информации о пострадавших нет. На месте работали шесть спасателей и одна пожарная машина.
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