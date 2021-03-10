В Одесской области женщина с детьми упали в речку по вине пьяного водителя

Инцидент случился вечером в селе Дальничень Белгород-Днестровского района, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Там, местный житель ехал на мотоблоке с прицепом, в котором находилась его знакомая и двое соседских детей 7 и 11 лет. Переезжая речку по мосту, 24-летний водитель не справился с управлением и мотоблок упал в воду.

В результате аварии пострадали все, кто находился в прицепе, их отвезли в больницу.

"У 35-летней женщины диагностировали перелом плеча, у мальчика – перелом ключицы, а у девочки -сотрясением мозга", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские проверили водителя на алкотестере и выявили у него в крови 2,21 промилле алкоголя при норме 0,2.

За пьяное вождение на мужчину составили протокол. Также возбуждено уголовное производство за нарушение ПДД. Если его вину докажут, то водителю светит до 3 лет тюрьмы.

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Так, поздно ночью на Люстдорфской дороге в районе Красного креста патрульные полицейские остановили внедорожник Toyota FG Cruiser, за рулем которого был пьяный водитель. Пройти процедуру проверки на состояние алкогольного опьянения он отказался, более того, начал буянить и конфликтовать с правоохранителями. Поэтому копам пришлось надеть на него наручники.

При проверке документов выяснилось, что пьяным дебоширом оказался начальник одесского следственного изолятора полковник внутренней службы Сергей Чишкала. На него составили административный протокол.

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