Полицейские разоблачили «телефонных террористов», которые сообщили о минировании школы в Березовском районе Одесской области

Ими оказались трое подростков в возрасте 11, 14 и 15 лет, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Звонок директору о якобы заложенной взрывчатке поступил в шесть вечера, потому для проверки не потребовалось прерывать занятия и эвакуировать учеников. Полицейские выехали на вызов и обследовали здание учебного заведения, а также прилегающую территорию и после проверки не обнаружили никаких взрывных устройство.

Выяснилось, что идея развлечься таким способом пришла в голову компании подростков. Один из них уже закончил эту школу, второй еще учится в ней, третий мальчик приехал в село в гости к родным и решил поучаствовать за компанию с приятелями.

Поскольку дети не достигли возраста, с которого наступает ответственность за этот вид правонарушения, за них будут нести наказание родители. На них составят админпротоколы за невыполнение родительских обязательств.

Ранее мы сообщали, что депутаты решили ужесточить наказание за неправдивые сообщения о минировании любых объектов.

Одобрили данный документ 286 народных депутатов.

По действующему закону от 2 до 6 лет тюремного заключения мог получить гражданин, ложно заминировавший что-либо. Теперь срок увеличили от 4 до 8 лет тюрьмы. Также предлагалась конфискация имущества у «шутника». Но потом из документа удалили этот абзац.

В документе появилось разъяснение понятия «критически важный объект инфраструктуры». Им считается предприятие или учреждение, которое связано с технологическими процессами или предоставляет услуги, которые важны для экономики. При этом значение не имеет форма собственности таких предприятий.

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