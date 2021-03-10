В Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу, передает Politeka.net.
В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
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Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет за незаконное обращение с оружием.
До этого мы сообщали, что полицейские разоблачили «телефонных террористов», которые сообщили о минировании школы в Березовском районе Одесской области.
Ими оказались трое подростков в возрасте 11, 14 и 15 лет.
Звонок директору о якобы заложенной взрывчатке поступил в шесть вечера, потому для проверки не потребовалось прерывать занятия и эвакуировать учеников. Полицейские выехали на вызов и обследовали здание учебного заведения, а также прилегающую территорию и после проверки не обнаружили никаких взрывных устройство.
Выяснилось, что идея развлечься таким способом пришла в голову компании подростков. Один из них уже закончил эту школу, второй еще учится в ней, третий мальчик приехал в село в гости к родным и решил поучаствовать за компанию с приятелями.
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