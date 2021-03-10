На дороге в Одесской области фура переехала мужчину, который лежал на проезжей части
Дорожно- транспортное происшествие случилось рано утром 10 марта, на трассе «Одесса-Вознесенск-Южный буг» возле села Курисов, , передает Politeka.net со ссылкой на сайт Нацполиции.
Там грузовой автомобиль «Volvo» наехал на мужчину, лежащего прямо на дороге.
Как рассказал водитель фуры, проживающий в Николаевской области - он слишком поздно заметил потерпевшего и не успел вовремя затормозить.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Капризная красотка закатила сцену "Холостяку" Заливако, оставшись наедине: "Я страдаю!"
Фреймут поразила внешностью в юности до скандальной славы и "Танців з зірками": "Была на женщину похожа..."
"Кот спал на лице": жизнь 4-месячного ребенка трагически оборвалась на Ровенщине, первые подробности
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
42-летнего мужчину проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.
К сожалению, пострадавший не выжил.
Обстоятельства происшествия, личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.
Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района.
Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.
Напомним, что в Одессе мужчина на большой скорости превратил авто в кучу хлама, а людей отправил в больницу: последствия ДТП
А еще Politeka писала крупная шишка попался на пьяном вождении и дебоше в Одессе: пришлось надеть наручники
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы запретят движение в час пик: кому нельзя будет проехать