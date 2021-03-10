На дороге в Одесской области фура переехала мужчину, который лежал на проезжей части

Дорожно- транспортное происшествие случилось рано утром 10 марта, на трассе «Одесса-Вознесенск-Южный буг» возле села Курисов, , передает Politeka.net со ссылкой на сайт Нацполиции.

Там грузовой автомобиль «Volvo» наехал на мужчину, лежащего прямо на дороге.

Как рассказал водитель фуры, проживающий в Николаевской области - он слишком поздно заметил потерпевшего и не успел вовремя затормозить.

42-летнего мужчину проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.

К сожалению, пострадавший не выжил.

Обстоятельства происшествия, личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.

Авария случилась 8 марта на трассе Одесса-Кучурган на территории Раздельнянского района.

Сообщается, что 59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии. Женщину отвезли в больницу с переломами и внутренними телесными повреждениями.

Напомним, что в Одессе мужчина на большой скорости превратил авто в кучу хлама, а людей отправил в больницу: последствия ДТП

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