В Одессу начала курсировать бесплатная маршрутка

Теперь жители поселка городского типа Таирово смогут добраться в Одессу без денег.

Как проинформировала пресс-служба Таировского поселкового совета, автобус будет ходить 4 раза в день через 14-ю ст. Черноморской дороги, Червоный хутор, Оптовый рынок, Эпицентр, ТЦ «Маршал» и ул. Глушко. Конечная остановка в Одессе будет на площади Независимости.

Из поселка Таирово транспорт будет выходить в 7:00, 9:00, 15:00 и 17:00. В обратную сторону — в 8:00, 10:00, 16:00 и 18:00. На маршруте будет работать только один автомобиль, но в будущем планируют создать еще один маршрут, по которому будет курсировать еще одна маршрутка. Все расходы на транспортировку будут оплачиваться из бюджета Таировского поселкового совета.

Ранее мы сообщали, что в Одессе намерены запретить заезд грузового транспорта в час пик.

Речь идет о тех машинах, которые завозят товары в магазины и стройматериалы на стройки.

«Я думаю, многие сталкивались с тем, что на улице Канатной или Екатерининской в часы пик подъезжают машины и начинают возле магазинов вести выгрузку товаров, — рассказал вице-мэр Дмитрий Жеман.

Он убежден, что ограничения позволят значительно разгрузить центр города от пробок.

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