На территории Одессы и пригорода разыскивается опасный преступник, который зарубил топором женщину и скрылся

Зверское убийство произошло вечером, 9 марта, в кооперативе "Нептун" в селе Нерубайское.

Об этом пишет местный сайт " Думская ", со ссылкой на источники в полиции.

Бездыханное тело женщины с рубленной раной на голове обнаружили во дворе одного из домов по улице Восьмая Линия. Жертву зарубили топором.

В преступлении подозревается сосед убитой Федор Рябоконь, мужчина страдает психическим расстройством.

«В дом подозреваемого полицейских привела служебная собака. Там нашли одежду со следами крови и предполагаемое орудие убийства – топор. Местонахождение мужчины пока неизвестно, его разыскивают», - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.

Вечером по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.

В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет за незаконное обращение с оружием.

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