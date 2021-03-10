Неравнодушные люди навестили живодера, который задушил кота в Царском селе под Одессой

Кадры мести обнародовала в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Активисты оставили на стенах и заборе частного особняка множество красных надписей с оскорблениями.

«Тут живет живодер», «Тварь», -гласят они.

В тоже время к дому мужчины приехала полиция и вручила подозрение в жестоком обращении с животными.

Сам подозреваемый не захотел разговаривать с активистами и натравил на них службу охраны. Завязалась драка.

Напомним, что жители пригорода Одессы стали свидетелями того, как сосед-пенсионер поймал на своем участке их кота и убил его. Когда он нес тело животного завернутое в пакете, хозяева начали разбирательства, на что живодер сначала сказал соседям, что кот «гадил на его территории», а затем вышла его жена и они тут же принялись отрицать убийство.

«Нет у нас никакого кота», - говорили они.

Хозяева животного обратились в полицию.

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