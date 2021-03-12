Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией стал причиной усиления мер дезинфекции в общественном транспорте Одессы

Как передает Politeka.net, об этом сообщила начальник управления развития транспортной инфраструктуры Елена Фокина.

Чиновница отметила, что санитарная обработка дезинфицирующими средствами в транспорте, направленная на противодействие ковид, осуществляются на конечных остановках после каждого рейса. Кроме того, дважды в день обрабатываются и сами конечные остановки с диспетчерскими пунктами.

Отмечается, что при обработке используются средства, которые прошли государственную регистрацию и рекомендованы санитарно-эпидемиологической службой Украины.

Ранее мы сообщали, что стремительный рост числа заболевших ковид вывел Одесскую область снова в лидеры.

По данным мониторинга, на утро 12 марта в регионе выявлено 757 новых инфицированных.

Общее количество заболевших перевалило за 90 тысяч и составило 90 605 человек.

За последние сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 17 человек, при этом всего жертв 1 522.

81 1018 человек выздоровели, в том числе 42 – за последние сутки.

За сутки от вакциной Covishield в Одесской области привили 230 человек

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