В центре Одессы образовался огромный провал посреди тротуара

Серьезное происшествие зафиксировали в пятницу, 12 марта на улице Малая Арнаутская, рядом с домом №35. Об этом сообщили очевидцы в местный паблик «Курс Одесса», показав кадры провала, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, что яма большая и достаточно глубокая.

На момент видеосъемки провал не оградили ограничительными лентами, поэтому местных жителей призывают быть осторожными.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области малолетий ребенок упал в колодец.

Происшествие случилось в Болградском районе.

Так, 7-летняя девочка, играя во дворе дома, упала в колодец. Ее вчера вечером доставили в больницу с травмой позвоночника.

Сейчас полицейские устанавливают, как это произошло. Решается вопрос о правовой квалификаации инцидента.

Не так давно мы писали что овый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией стал причиной усиления мер дезинфекции в общественном транспорте Одессы.

Санитарная обработка дезинфицирующими средствами в транспорте, направленная на противодействие ковид, осуществляются на конечных остановках после каждого рейса. Кроме того, дважды в день обрабатываются и сами конечные остановки с диспетчерскими пунктами.

при обработке используются средства, которые прошли государственную регистрацию и рекомендованы санитарно-эпидемиологической службой Украины.

Напомним, что 7-летнюю девочку нашли на дне колодца в Одесской области: что известно на данный момент

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