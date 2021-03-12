В центре Одессы образовался огромный провал посреди тротуара
Серьезное происшествие зафиксировали в пятницу, 12 марта на улице Малая Арнаутская, рядом с домом №35. Об этом сообщили очевидцы в местный паблик «Курс Одесса», показав кадры провала, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На видео видно, что яма большая и достаточно глубокая.
На момент видеосъемки провал не оградили ограничительными лентами, поэтому местных жителей призывают быть осторожными.
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Ранее мы сообщали, что в Одесской области малолетий ребенок упал в колодец.
Происшествие случилось в Болградском районе.
Так, 7-летняя девочка, играя во дворе дома, упала в колодец. Ее вчера вечером доставили в больницу с травмой позвоночника.
Сейчас полицейские устанавливают, как это произошло. Решается вопрос о правовой квалификаации инцидента.
Не так давно мы писали что овый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией стал причиной усиления мер дезинфекции в общественном транспорте Одессы.
Санитарная обработка дезинфицирующими средствами в транспорте, направленная на противодействие ковид, осуществляются на конечных остановках после каждого рейса. Кроме того, дважды в день обрабатываются и сами конечные остановки с диспетчерскими пунктами.
при обработке используются средства, которые прошли государственную регистрацию и рекомендованы санитарно-эпидемиологической службой Украины.
Напомним, что 7-летнюю девочку нашли на дне колодца в Одесской области: что известно на данный момент
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