На автодороге Одесса-Киев произошло ДТП с участием грузового автомобиля

Соотвествующеие кадры разместил телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Авария случилась, 11 марта.

«Фура влетела в отбойник на трассе Киев-Одесса», -говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть, как грузовик стоит посреди дороги, кабина его получила значительные механические повреждения. Рядом валяются обломки ограждения.

О том, что стало причиной ДТП не сообщается, также нет информации о жертвах и пострадавших.

Не так давно мы сообщали, что на дороге в Одесской области фура переехала мужчину, который лежал на проезжей части.

Дорожно- транспортное происшествие случилось рано утром 10 марта, на трассе «Одесса-Вознесенск-Южный буг» возле села Курисов.

Там грузовой автомобиль «Volvo» наехал на мужчину, лежащего прямо на дороге Как рассказал водитель фуры, проживающий в Николаевской области - он слишком поздно заметил потерпевшего и не успел вовремя затормозить.

42-летнего мужчину проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.

К сожалению, пострадавший не выжил.

Также мы писали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.

59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии.

Напомним, что в Одессе мужчина на большой скорости превратил авто в кучу хлама, а людей отправил в больницу: последствия ДТП

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