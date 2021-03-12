На автодороге Одесса-Киев произошло ДТП с участием грузового автомобиля
Соотвествующеие кадры разместил телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
Авария случилась, 11 марта.
«Фура влетела в отбойник на трассе Киев-Одесса», -говорится в публикации.
Мама Королевой публично обратилась к Тарзану после скандала с его изменами: "Твое предназначение..."
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
Виктор Павлик ошарашил кадром из родного дома, в каких условиях живет его мама: "Может, хоть стены побелите?"
Горячий Волк на шоу "Маска" заставил Полякову открыть рот от восторга, украинцы его разгадали: "По движениям это..."
Трагедия в семье Джеджулы, праздничный день навсегда стал траурным: "Я говорил с ней, кричал, тряс..."
На кадрах можно увидеть, как грузовик стоит посреди дороги, кабина его получила значительные механические повреждения. Рядом валяются обломки ограждения.
О том, что стало причиной ДТП не сообщается, также нет информации о жертвах и пострадавших.
Не так давно мы сообщали, что на дороге в Одесской области фура переехала мужчину, который лежал на проезжей части.
Дорожно- транспортное происшествие случилось рано утром 10 марта, на трассе «Одесса-Вознесенск-Южный буг» возле села Курисов.
Там грузовой автомобиль «Volvo» наехал на мужчину, лежащего прямо на дороге Как рассказал водитель фуры, проживающий в Николаевской области - он слишком поздно заметил потерпевшего и не успел вовремя затормозить.
42-летнего мужчину проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.
К сожалению, пострадавший не выжил.
Также мы писали, что на дороге в Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля с деревом.
59-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Также в салоне авто находилась 40-летняя пассажирка. Ее вытащили из машины очевидцы аварии.
Напомним, что в Одессе мужчина на большой скорости превратил авто в кучу хлама, а людей отправил в больницу: последствия ДТП
А еще Politeka писала крупная шишка попался на пьяном вождении и дебоше в Одессе: пришлось надеть наручники
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы запретят движение в час пик: кому нельзя будет проехать