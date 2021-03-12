Полиция нашла водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода под Одессой и скрылся

Как передает Politeka.net, побдробнее об этом сообщает на сайте Нацполиции.

Так, среди ночи на обочине трассы Черноморск - Санжейка был обнаружен труп мужчины. На теле погибшего имелись повреждения, характерными для тех, что получают в результате ДТП, и обломки автомобиля.

Копы установили личность погибшего – это житель города Черноморска, которому был 71 год. Далее, они приступили к поискам водителя, который за рулем авто совершил смертельный наезд и через неделю его удалось задержать в Белгород-Днестровском.

По словам одессита, наехав ночью на трассе на препятствие, он не остановился, а поехал дальше, потому что подумал, что сбил собаку. "Nissan Qashqai" с соответствующими повреждениями в качестве вещественного доказательства полицейские забрали на штрафстоянку. Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

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