Полиция нашла водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода под Одессой и скрылся
Как передает Politeka.net, побдробнее об этом сообщает на сайте Нацполиции.
Так, среди ночи на обочине трассы Черноморск - Санжейка был обнаружен труп мужчины. На теле погибшего имелись повреждения, характерными для тех, что получают в результате ДТП, и обломки автомобиля.
Копы установили личность погибшего – это житель города Черноморска, которому был 71 год. Далее, они приступили к поискам водителя, который за рулем авто совершил смертельный наезд и через неделю его удалось задержать в Белгород-Днестровском.
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По словам одессита, наехав ночью на трассе на препятствие, он не остановился, а поехал дальше, потому что подумал, что сбил собаку. "Nissan Qashqai" с соответствующими повреждениями в качестве вещественного доказательства полицейские забрали на штрафстоянку. Продолжается следствие.
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