В Одесской области увеличилось количество заболевших коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

За сутки в инфекционную больницу поступили 33 человека с подозрением на COVID-19, передает "odessa.online".

По состоянию на 16:00 12 марта в одесских опорных больницах было 94 свободных места для госпитализации больных коронавирусом.

За сутки в инфекционную больницу поступили 33 человека с подозрением на COVID-19.

коронавирус, больница, врачи

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На лечении в инфекционке находятся 280 пациентов с COVID-19, 28 — в ГКБ №1, 61 человек — в ГКБ №10, 103 человека — в городской больнице №5, девять детей — в детской городской больнице №3.

Ранее мы сообщали, что сотни случаев коронавируса официально зафиксированы в Одесской области за 12 марта.

Об этом сообщили в Минздраве.

Так, в регионе 767 новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Умерло от осложнений вируса 13 одесситов.

91352 случая заражения коронавирусом обнаружены в Одесской области за все время пандемии.

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