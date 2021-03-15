Метеорологи рассказали одесситам, придет ли долгожданное потепление в третью неделю марта
Так, согласно новому прогнозу погоды большую часть недели Одесса будет находится под влиянием циклона, который принесет порывистый ветер, дожди, туманы и долгожданное потепление, пишет Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Циклон, который образовался над Средиземным морем, будет хозяйничать в Одессе три дня. Средняя температура воздуха составит +3 +7 градусов.
В понедельник, 15 марта, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками, однако осадков в этот день синоптики не обещают.
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Ветер южный, с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет +2+7 градуса, днем столбик термометра поднимется до +12.
Вторник и среда в Одессе будут облачными и дождливыми. Ветер сменных направлений, 6-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем будет градусники покажут +4+8.
Следующие два дня будет пасмурно. В четверг пройдет небольшой дождь. Ветер сменных направлений, 6-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет 2-5 °С тепла, днем поднимется около 5-6 °С выше нуля.
В субботу, 20 марта, в Одессе немного потеплеет. Облачность на небе сохранится. Ожидается дождь. Прогнозируется переменный умеренный ветер.
Температура воздуха +3 +8 градусов.
А вот в воскресенье, 21 марта в городе снова похолодает. Небо покроется тучами, ожидается дождь. Поднимется западный порывистый ветер.
Температура воздуха составит +2 +7 градуса.
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