Синоптики обновили прогноз погоды на выходные дни в Одессе, сообщив о морозах и дожде
Таков новый прогноз погоды от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
По их данным, в субботу, 13 марта, облака в Одессе уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем и вечером будет идти сильный дождь.
Ветер на выходных немного успокоится, однако будет дуть с юга со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 3-х градусов мороза до 2-х тепла, днем 3-6 градусов тепла.
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По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 1-6 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 14 марта в Одессе до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем 4-5 тепла.
Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.
Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.
Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"
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