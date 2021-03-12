Синоптики обновили прогноз погоды на выходные дни в Одессе, сообщив о морозах и дожде

Таков новый прогноз погоды от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По их данным, в субботу, 13 марта, облака в Одессе уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем и вечером будет идти сильный дождь.

Ветер на выходных немного успокоится, однако будет дуть с юга со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью от 3-х градусов мороза до 2-х тепла, днем ​​3-6 градусов тепла.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 1-6 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 14 марта в Одессе до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем ​​4-5 тепла.

Ранее мы сообщали, что в Одесе разгулялась непогода, в результате которой дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль.

Происшествие зафиксировали днем, 12 марта на улице Пастера, что в центре Одессы.

Как видно на кадрах, у автомобиля Opel разбито заднее стекло. Соседней машине повезло больше и ее дерево практически не задело.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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