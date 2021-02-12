На трассе Одесса-Киев запретили движение грузовиков

Причиной запрета послужили непростые погодные условия в Украине и в Одесском регионе в том числе. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

«В связи с ухудшением погодных условий и перекрытием движения на территории Киевской и Черкасской областей, вводится ограничение движения крупногабаритного транспорта на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса», - объяснили правоохранители.

На выезде из города работают экипажи патрульной полиции, контролирующие соблюдение водителями установленных ограничений.

Отметим, что в пятницу 12 февраля в Одессу снова вернулась зима.

По прогнозам синоптиков, небо над Одессой будет преимущественно облачным.

На протяжении дня температура воздуха будет опускаться с 6 градусов тепла, которые радовали нас накануне вечером, до 10 мороза к ночи пятницы. Ранним утром термометры покажут около 5 градусов ниже нуля, а днём воздух остынет до 7 градусов мороза. Температура ночью составит около 10 градусов со знаком «–».

Также будет дуть шквальный северо-западный ветер – порывы достигнут 25 м\с. Снег, который начнется накануне ночью, по плану синоптиков, закончится ближе к обеду.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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