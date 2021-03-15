В Одесской области полицейские провели спецоперацию по задержанию виновника смертельного ДТП, который сбежал с места аварии
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Сообщается, что 14 марта в селе Васильевка автомобиль Hyundai совершил наезд на 37-летнего местного жителя и с места происшествия скрылся.
К сожалению, пострадавший от полученных травм погиб. Полиция ввела в действие спецоперацию «Перехват».
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Полицейские разыскали в Белгороде-Днестровском автомобиль и водителя, причастного к аварии. Им оказался 34-летний мужчина из Киевской области.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией стал причиной усиления мер дезинфекции в общественном транспорте Одессы.
Санитарная обработка дезинфицирующими средствами в транспорте, направленная на противодействие ковид, осуществляется на конечных остановках после каждого рейса. Кроме того, дважды в день обрабатываются и сами конечные остановки с диспетчерскими пунктами.
При обработке используются средства, которые прошли государственную регистрацию и рекомендованы санитарно-эпидемиологической службой Украины.
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