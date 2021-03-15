В Одесской области полицейские провели спецоперацию по задержанию виновника смертельного ДТП, который сбежал с места аварии

Как передает Politeka.net, подробнее об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП.

Сообщается, что 14 марта в селе Васильевка автомобиль Hyundai совершил наезд на 37-летнего местного жителя и с места происшествия скрылся.

К сожалению, пострадавший от полученных травм погиб. Полиция ввела в действие спецоперацию «Перехват».

Полицейские разыскали в Белгороде-Днестровском автомобиль и водителя, причастного к аварии. Им оказался 34-летний мужчина из Киевской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией стал причиной усиления мер дезинфекции в общественном транспорте Одессы.

Санитарная обработка дезинфицирующими средствами в транспорте, направленная на противодействие ковид, осуществляется на конечных остановках после каждого рейса. Кроме того, дважды в день обрабатываются и сами конечные остановки с диспетчерскими пунктами.

При обработке используются средства, которые прошли государственную регистрацию и рекомендованы санитарно-эпидемиологической службой Украины.

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