В Одессе снова наплевали на карантин и устроили массовые гуляния по случаю Масленицы
Людей не испугало, то что Одесский регион снова оказался в лидерах по количеству больных коронавирусом. Местные жители толпами вышли на городские пляжи без масок и соблюдения любой дистанции.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, показа кадры народных гуляний, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
"Ничего не мешает людям сегодня гулять и веселиться», - пишет телеграм-канал «Одесса как она есть».
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На пляже Ланжерон торговцы развернули целую ярмарку где продавали горячую выпечку и напитки. Многие прибрежные рестораны и объявили праздничные акции, а также подключили музыкальные колонки и пригласили артистов.
На собачьем пляже устроили целое театральное представление с шаманами и языческим шабашем.
После праздника одесситы, как всегда, оставили после себя горы мусора.
Ранее мы сообщали, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией стал причиной усиления мер дезинфекции в общественном транспорте Одессы.
Санитарная обработка дезинфицирующими средствами в транспорте осуществляется на конечных остановках после каждого рейса. Кроме того, дважды в день обрабатываются и сами конечные остановки с диспетчерскими пунктами.
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Также Politeka сообщала, тысячи одесситов наплевали на локдаун и вышли на улицы, видео: "Надоело бояться заразы"