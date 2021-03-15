В Одессе неадекватный мужчина напал с ножом на детей и получил за это палкой по голове
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Так, 13 марта прохожие заметили на Проселочной улице вооруженного ножом мужчину, который размахивал орудием перед несовершеннолетними детьми.
Другой мужчина решил вступиться за маленьких одесситов, он подошел к нападавшему, чтобы угомонить его, но в целях самообороны ему пришлось нейтрализовать неадеквата деревянной палкой.
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Сообщается, что 43-летний мужчина, который гонялся с ножом за детьми, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленную рану теменной доли черепа и гематому возле глаза. Нападавшего госпитализировали.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.
Так, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.
В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
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