В Одессе неадекватный мужчина напал с ножом на детей и получил за это палкой по голове

О происшествии пишет издание « Страна », со ссылкой на информацию правоохранителей.

Так, 13 марта прохожие заметили на Проселочной улице вооруженного ножом мужчину, который размахивал орудием перед несовершеннолетними детьми.

Другой мужчина решил вступиться за маленьких одесситов, он подошел к нападавшему, чтобы угомонить его, но в целях самообороны ему пришлось нейтрализовать неадеквата деревянной палкой.

Сообщается, что 43-летний мужчина, который гонялся с ножом за детьми, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленную рану теменной доли черепа и гематому возле глаза. Нападавшего госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.

Так, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.

В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

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