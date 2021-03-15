Власти не первый год обещают укрепить берег

В сети показали, как склоны с домами сползают в море в курортном городе Черноморске Одесской области

Жуткие фотографии разместил одессит Артем Перфилов на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

«Недвижимость в первой линии от моря. Очень дёшево. Под ремонт. Морской воздух и незабываемые пейзажи. Местные власти клянутся на кресте, что проблема с укреплением берега будет решена», - написал он.

На кадрах видно, как некогда цветущая и популярная туристическая зона города, куда приезжали целыми семьями отдыхать со всей Украины, под угрозой катастрофы.

Многие дома "первой линии" частично разрушились или наклонились в сторону моря. Улицы, ведущие к пляжу, стали похожи на заброшенную местность после стихийного бедствия.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неадекватный мужчина напал с ножом на детей и получил за это палкой по голове.

Так, 13 марта прохожие заметили на Проселочной улице вооруженного ножом мужчину, который размахивал орудием перед несовершеннолетними детьми.

Другой мужчина решил вступиться за маленьких одесситов, он подошел к нападавшему, чтобы угомонить его, но в целях самообороны ему пришлось нейтрализовать неадеквата деревянной палкой.

Напомним, что циклон из Средиземного моря мчится в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе

Также Politeka сообщала, в Одессе снова устроили бурные гуляния в разгар эпидемии, кадры