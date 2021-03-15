В Одессе уже можно получить ковид-паспорт, который необходим для въезда в ряд стран

Хорошую новость сообщили на официальной странице в Фейсбук Одесского областного лабораторного центра, передает Politeka.net

Новую услугу запустили с 13 марта.

Документ можно получить, обратившись в лабораторный центр по адресу Старосенная площадь, 33.

При этом стоит ковид-паспорт 860 гривен.

В нем будет содержаться информация о вакцинации человека; результат тестов на коронавирус, если владелец еще не вакцинировался; информация о выздоровлении от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки выявили почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

По данным системы мониторинга СНБО, 407 случаев ковид официально зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Общее число заболевших составляет 92 тысячи 264 человека.

За минувшие сутки в Одесской области летальных случаев не регистрировалось, также не было выздоровевших больных. Всего жертв недуга зафиксировано 1535.

В настоящее время в Одессе и области продолжают болеть более 9,6 тысяч человек.

Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки