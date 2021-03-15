В Одесской области женщина пришла к подруге, а потом попала в руки насильника
Как передает Politeka.net, подробности сообщили на сайте Нацполиции.
Происшествие случилось в одном из сел Одесского района.
По версии следствия, преступник находился в гостях у знакомой.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
Фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в разрезе до бедра и прозрачном декольте показала максимум форм: "Самая чувственная"
Неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"
"Без сознания волочил его по земле": в Польше жестко расправились с украинцем, все зафиксировали камеры
Сначала компания распивала алкогольные напитки, а потом будучи навеселе 26-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 42-летней подруги хозяйки.
Злоумышленника уже задержали и объявили о подозрении. Сейчас проводятся досудебные следствия.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области мужчину наказали за изнасилование 13-летней девочки.
Преступление произошло в городе Березовка.
58-лтений мужчина заметил школьницу, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал ее и совершил в отношении 13-летнего ребенка сексуальное насилие.
Березовский районный суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.
Напомним, что зверское преступление потрясло Одессу, кадры: "Выбросила с 10 этажа и добила ножом"
Также Politeka сообщала, что под Одессой псих схватил топор и зарубил соседку, видео: "сделал просто та