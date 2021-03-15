В Одесской области женщина пришла к подруге, а потом попала в руки насильника

Как передает Politeka.net, подробности сообщили на сайте Нацполиции.

Происшествие случилось в одном из сел Одесского района.

По версии следствия, преступник находился в гостях у знакомой.

Сначала компания распивала алкогольные напитки, а потом будучи навеселе 26-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 42-летней подруги хозяйки.

Злоумышленника уже задержали и объявили о подозрении. Сейчас проводятся досудебные следствия.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области мужчину наказали за изнасилование 13-летней девочки.

Преступление произошло в городе Березовка.

58-лтений мужчина заметил школьницу, которая шла по обочине дороги. Удостоверившись, что она находится одна, а рядом отсутствуют посторонние лица, догнал ее и совершил в отношении 13-летнего ребенка сексуальное насилие.

Березовский районный суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что зверское преступление потрясло Одессу, кадры: "Выбросила с 10 этажа и добила ножом"

Также Politeka сообщала, что под Одессой псих схватил топор и зарубил соседку, видео: "сделал просто та