Учеников 5-11 классов одесских школ отправили на дистанционное обучение из-за обострения ситуация с эпидемией коронавируса

В то же время младшеклассники продолжает ходить на занятия в школу, но могут по желанию родителей перевестись на обучение из дому. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования Ирина Столбова входе заседания комиссии ТЭБ и ЧС, передает Politeka.net.

«Для этого необходимо получить согласие большей части класса и написать заявление к директору с подписями родителей», - говорит чиновница.

Также стало известно, что по состоянию на 15 марта, в Одессе на карантин закрыли 11 групп детских садов.

Кроме того, с 22 по 26 марта всем школам рекомендуют уйти на весенние каникулы. Но это коснется не всех.

«Воспитанники вузов, колледжей и детских садов продолжают учебный процесс, придерживаясь четких карантинных норм, — сообщила Ирина Столбова.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки выявили почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным системы мониторинга СНБО, 407 случаев ковид официально зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Общее число заболевших составляет 92 тысячи 264 человека.

За минувшие сутки в Одесской области летальных случаев не регистрировалось, также не было выздоровевших больных. Всего жертв недуга зафиксировано 1535.

В настоящее время в Одессе и области продолжают болеть более 9,6 тысяч человек.

Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"

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