Учеников 5-11 классов одесских школ отправили на дистанционное обучение из-за обострения ситуация с эпидемией коронавируса
В то же время младшеклассники продолжает ходить на занятия в школу, но могут по желанию родителей перевестись на обучение из дому. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования Ирина Столбова входе заседания комиссии ТЭБ и ЧС, передает Politeka.net.
«Для этого необходимо получить согласие большей части класса и написать заявление к директору с подписями родителей», - говорит чиновница.
Также стало известно, что по состоянию на 15 марта, в Одессе на карантин закрыли 11 групп детских садов.
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Кроме того, с 22 по 26 марта всем школам рекомендуют уйти на весенние каникулы. Но это коснется не всех.
«Воспитанники вузов, колледжей и детских садов продолжают учебный процесс, придерживаясь четких карантинных норм, — сообщила Ирина Столбова.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки выявили почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным системы мониторинга СНБО, 407 случаев ковид официально зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Общее число заболевших составляет 92 тысячи 264 человека.
За минувшие сутки в Одесской области летальных случаев не регистрировалось, также не было выздоровевших больных. Всего жертв недуга зафиксировано 1535.
В настоящее время в Одессе и области продолжают болеть более 9,6 тысяч человек.
Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"
Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки