Одесская область стремительно приближается к оранжевой зоне, но пока еще остается в желтой
Так, по состоянию на 15 марта в Украине обновили карантинные зоны. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Politeka.net
Согласно новому делению, в красной зоне оказались Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевой зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.
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В оранжевую добавилась Черниговская область. Также там оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.
Все остальные регионы находятся в желтой зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.
В тоже время за последние несколько дней в Одессе и области зафиксировали резкий подъем заболеваемости Covid-19. Об этом заявила директор горздрава Елена Якименко.
«В течение двух недель количество инфицированных пациентов увеличилось вдвое. Также удвоился процент госпитализированных больных с коронавирусом», - сообщила чиновница.
Если ситуация не улучшится, убежден главный санитарный врач Одесчины Виталий Гончаров, то Одесская область попадет в "оранжевую" зону карантина.
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