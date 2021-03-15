Во вторник, 16 марта погода в Одессе резко изменится и в городе польет дождь
Таков прогноз погоды от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Как сообщили метеорологи, во вторник Одесса окажется в эпицентре циклона из Средиземного моря, который принесет порывистый ветер, дожди и туманы.
Согласно их данными, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Днем пойдет дождь, который может усилиться к вечеру.
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Ветер будет дуть юго-восточный, 7-12 метров в секунду
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.
ПО Одесской области будет наблюдаться облачность. Ночью небольшой дождь. Днем дождь, местами значительный.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.
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