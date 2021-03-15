Во вторник, 16 марта погода в Одессе резко изменится и в городе польет дождь

Таков прогноз погоды от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Как сообщили метеорологи, во вторник Одесса окажется в эпицентре циклона из Средиземного моря, который принесет порывистый ветер, дожди и туманы.

Согласно их данными, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Днем пойдет дождь, который может усилиться к вечеру.

Ветер будет дуть юго-восточный, 7-12 метров в секунду

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем ​​7-9 °С тепла.

ПО Одесской области будет наблюдаться облачность. Ночью небольшой дождь. Днем дождь, местами значительный.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 °С тепла, днем ​​7-12 °С тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.

Ранее мы сообщали, что в Одессе снова наплевали на карантин и устроили массовые гуляния по случаю Масленицы.

Людей не испугало, то что Одесский регион снова оказался в лидерах по количеству больных коронавирусом. Местные жители толпами вышли на городские пляжи без масок и соблюдения любой дистанции.

На пляже Ланжерон торговцы развернули целую ярмарку где продавали горячую выпечку и напитки. Многие прибрежные рестораны и объявили праздничные акции, а также подключили музыкальные колонки и пригласили артистов.

Напомним, что Одесчина стремительно приближается к опасной зоне: Минздрав обновил зоны карантина с 15 марта

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