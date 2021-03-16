Никто не знает, где она

Неравнодушных одесситов просят помочь с поисками семнадцатилетней девушки, которая вышла из дома и бесследно пропала

Как отмечается, розыск несовершеннолетней Владиславы Унгурян ведутся сотрудниками Одесского районного управления полиции №1, передает Politeka.net.

Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.

Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, сообщить по телефону+38 (048) 766-89-98 или по спецлинии "102".

Ранее мы сообщали, что пропавший молодой парень, которого искали целую неделю, найден мертвым в одесских катакомбах.

Так, тело 26-летнего Виталия Кушпеля было найдено днем 14 марта в катакомбах в селе Нерубайское.

«Еще 5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким", - говорится в публикации.

Также стало известно, что он оставил своей девушке предсмертную записку, в которой указал, что его найдут в катакомбах.

Правоохранители нашли труп в колодце с водой.

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