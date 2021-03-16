В Одесской области активисты обнаружили еще одного советского вождя Владимира Ленина

О находке сообщили в организации «Декоммунизация.Украина» на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Изображение создателя советского тоталитарного государства Владимира Ильича Ленина находится в помещении клуба села Кубей Болградского района.

Активисты уже направили обращение с требованием демонтажа.

Пользователи в соцсетях комментируют находку, некоторые с юмором.

«Наверно, это гей-клуб!»,

«Еще молятся на кровавого идола?»,

« Мерзость», - пишут в сети.

Напомним, закон о деккомунизации был принят 21 мая 2015 года. Коммунизм приравняли к нацизму и было принято решение рассекретить архивы КГБ, переименовать населенные пункты, отдать должное ветеранам повстанческой и народной армии, а также убрать коммунистических идолов из городов и поселков.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе общественники нашли памятник юному Володеу Ленину.

Он находится на территории детского лагеря "Юный судоремонтник". Сейчас, согласно ответу Одесского городского совета, он до сих пор не демонтирован, поэтому по этому поводу активисты из "Декоммунизация. Украина" написали обращение на правительственную горячую линию.

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