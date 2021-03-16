В последнее время в Одессе участились случаи нападения клиентов на водителей такси

О нескольких случаях, которые имели место на днях, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

Так, вечером 14 марта пассажир принялся угрожать пистолетом таксисту. Это произошло на Польском спуске в центре Одессы. Водитель вызвал полицию и хулигана задержали.

По словам таксиста, он сделал замечание пьяному пассажиру из-за распития алкоголя в салоне автомобиля, после чего разъяренный одессит достал пистолет и наставил его на водителя. Теперь 26-летнему нарушителю грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.



Кроме того, еще один пассажир ограбил таксиста и позарился на его авто.

Как рассказал пострадавший водитель, пассажир начал спорить с ним и требовал довезти его по другому адресу, чем тот, который указан в заказе. Когда потерпевший вышел из автомобиля, чтобы позвонить диспетчеру и отменить поездку, злоумышленник ударил его в лицо, забрал его телефон и ключи. А после сел за руль автомобиля и уехал.

Происшествие произошло около четырех утра на Люстдорфской дороге. Одессит сразу позвонил в полицию. Вскоре злоумышленника, которым оказался 23-летним уроженцем Черкасской области, задержали, а похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

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