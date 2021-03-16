Возле одной из школ Одессы обнаружили труп женщины

Страшную находку выявили во вторник, 16 марта на улице Мариинской.

Тело неизвестной с признаками насильственной смерти лежало в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения №57. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Кадры с места обнародовали очевидцы в местны телеграм-каналы "ХО" и Одесса-Инфо".

«Возле 57 школы куча полиции, все оцеплено, возле стены нашли труп пожилой женщины со снятыми штанами», - говорится в публикации.

Личность погибшей и причины её смерти пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что пропавший молодой парень, которого искали целую неделю, найден мертвым в одесских катакомбах.

Так, тело 26-летнего Виталия Кушпеля было найдено днем 14 марта в катакомбах в селе Нерубайское.

«Еще 5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким", - говорится в публикации.

Также стало известно, что он оставил своей девушке предсмертную записку, в которой указал, что его найдут в катакомбах.

Правоохранители нашли труп в колодце с водой.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

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