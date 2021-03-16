Возле одной из школ Одессы обнаружили труп женщины
Страшную находку выявили во вторник, 16 марта на улице Мариинской.
Тело неизвестной с признаками насильственной смерти лежало в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения №57. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Кадры с места обнародовали очевидцы в местны телеграм-каналы "ХО" и Одесса-Инфо".
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Елена Кравец неожиданно покинула Женский квартал, что теперь будет с "вечерним": "Да, я ушла..."
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
«Возле 57 школы куча полиции, все оцеплено, возле стены нашли труп пожилой женщины со снятыми штанами», - говорится в публикации.
Личность погибшей и причины её смерти пока неизвестны.
Ранее мы сообщали, что пропавший молодой парень, которого искали целую неделю, найден мертвым в одесских катакомбах.
Так, тело 26-летнего Виталия Кушпеля было найдено днем 14 марта в катакомбах в селе Нерубайское.
«Еще 5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким", - говорится в публикации.
Также стало известно, что он оставил своей девушке предсмертную записку, в которой указал, что его найдут в катакомбах.
Правоохранители нашли труп в колодце с водой.
Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло
Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"