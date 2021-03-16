Жителей Одессы просят не паниковать, если услышат вой сирен

Проверку работы системы оповещения населения – сирен проведут в городе в среду, 17 марта. Об этом информирует пресс-служба одесского горсовета, передает Politeka.net

"Прерывистое звучание электросирен означает: "Внимание всем!", говорится в сообщении.

Отмечается, что это плановая проверка, поэтому беспокоиться из-за громких звуков нет причин. Во время технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

Электросирены будут включать поочередно в каждом районе города, время запуска в промежутке с 14:00 до 14:30.

Ранее мы сообщали, что возле одной из школ Одессы обнаружили труп женщины.

Страшную находку выявили во вторник, 16 марта на улице Мариинской.

Тело неизвестной с признаками насильственной смерти лежало в мешке у входа в подвальное помещение учебного заведения №57.

Личность погибшей и подробности произошедшего выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также мы писали, что пропавший молодой парень, которого искали целую неделю, найден мертвым в одесских катакомбах.

Так, тело 26-летнего Виталия Кушпеля было найдено днем 14 марта в катакомбах в селе Нерубайское.

Еще 5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

Также Politeka сообщала, что план "Перехват" объявлен на Одесчине, совершено похищение молодой девушки: "Силой затолкали в авто"