Стали известны подробности жуткого ДТП в городе Балта Одесской области
Как передает Politeka.net, о них рассказали в пресс-службе местной полиции, показав кадры с места аварии.
Сообщается, что около 5 часов 16 марта автомобиль BMW под управлением 31-летнего мужчины врезался в припаркованный на обочине грузовик.
Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку.
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В тот момент в салоне иномарки, кроме водителя, находились 21-летний парень и две несовершеннолетние девушки, которым было по 17 лет.
Обе пассажирки, к сожалению, скончались. Мужчины госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. Пострадавших спасателям пришлось вырезать из смятой иномарки при помощи гидравлического инструмента.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Также выясняется, управлял ли водитель автомобилем под действием алкоголя.
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Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.
Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.
Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.
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