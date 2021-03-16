Полиция выясняет, был ли водитель в момент аварии трезвым

Стали известны подробности жуткого ДТП в городе Балта Одесской области

Как передает Politeka.net, о них рассказали в пресс-службе местной полиции, показав кадры с места аварии.

Сообщается, что около 5 часов 16 марта автомобиль BMW под управлением 31-летнего мужчины врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку.

В тот момент в салоне иномарки, кроме водителя, находились 21-летний парень и две несовершеннолетние девушки, которым было по 17 лет.

Обе пассажирки, к сожалению, скончались. Мужчины госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. Пострадавших спасателям пришлось вырезать из смятой иномарки при помощи гидравлического инструмента.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Также выясняется, управлял ли водитель автомобилем под действием алкоголя.

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Согласно данным, обнародованным правоохранителями, разыскиваемая 2004 года рождения вышла из дома в понедельник, 15 марта, и с тех пор не возвращалась.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, серые глаза, русые волосы.

Была одета в короткую куртку зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. На руке у девушки была серебряная цепь и красная лента.

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