В Одессе на детской площадке иностранец совершил разбойное нападение на 8-летнего мальчика

Так, 33-летний мужчина подошел к ребенку, достал нож и угрожая им, отобрал у несовершеннолетнего велосипед. Об этом сообщили на сайте Нацполици, передает Politeka.net

Встревоженная мать бросилась за помощью к полицейским и по горячим следам копам удалось разыскать разбойника.

Он находился в нескольких кварталах от места преступления и оказался жителем соседнего государства. Злоумышленииками поместили в СИЗО. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Уголовное производство открыто по статье «Разбой».

Не так давно мы сообщали, что в Одессе неадекватный мужчина напал с ножом на детей и получил за это палкой по голове.

Так, 13 марта прохожие заметили на Проселочной улице вооруженного ножом мужчину, который размахивал орудием перед несовершеннолетними детьми.

Другой мужчина решил вступиться за маленьких одесситов, он подошел к нападавшему, чтобы угомонить его, но в целях самообороны ему пришлось нейтрализовать неадеквата деревянной палкой.

43-летний мужчина, который гонялся с ножом за детьми, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рубленную рану теменной доли черепа и гематому возле глаза. Нападавшего госпитализировали.

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