В Одессе на Черёмушках жители устроили стихийную свалку прямо под окнами многоэтажки
Об этом написала местная жительница Татьяна в известный паблик «Черный список Одесса» и обнародовала фотографии в придачу, передает Politeka.net
Огромные кучи мусора находятся около дома по адресу Инглези 8.
Женщина отметила, что уже два с половиной года наблюдает такую картину, так как ей приходится заводить ребёнка в учебное заведение по соседству.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Аппетитная Дженнифер Лопес искусила идеальными "полушариями" в экстра-декольте: "Ангел!"
Елена Кравец неожиданно покинула Женский квартал, что теперь будет с "вечерним": "Да, я ушла..."
Дан Балан со своей родной девочкой-красоткой всполошил армию фанаток: "Любимая…"
Раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла"
Одесситку возмущает поведение жильцов, которые мусорят у себя под окнами, при этом сотрудники жилищно-коммунальных служб никак не реагируют.
«Куда смотрят жители и ЖЭК??? 2,5 года я завожу ребенка в колледж по соседству и 2,5 года вижу эту картину! Эта свалка около мусорки плавно перешла на межквартальный проезд и никого из соседей по адресу Инглези 8 не беспокоит? Как им из окон такой пейзаж???!!! Думала выборы будут, жильцы поднимут вопрос.... неттттт.... всем все значит подходит"» - возмущается Татьяна.
Ранее мы сообщали, что проводники пожаловались на страшный бардак, который устроили в вагоне поезда Днепр-Одесса юные гимнастки.
Женщина рассказала, что спортсменки оставили после себя горы мусора, а также разбросанное белье и оборванные занавески.
"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем. Мы ведь идем в Европу", - говорит ошарашенная женщина.
Напомним, что циклон из Средиземного моря мчится в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе
Также Politeka сообщала, в Одессе снова устроили бурные гуляния в разгар эпидемии, кадры