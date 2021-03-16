В Одессе на Черёмушках жители устроили стихийную свалку прямо под окнами многоэтажки

Об этом написала местная жительница Татьяна в известный паблик «Черный список Одесса» и обнародовала фотографии в придачу, передает Politeka.net

Огромные кучи мусора находятся около дома по адресу Инглези 8.

Женщина отметила, что уже два с половиной года наблюдает такую картину, так как ей приходится заводить ребёнка в учебное заведение по соседству.

Одесситку возмущает поведение жильцов, которые мусорят у себя под окнами, при этом сотрудники жилищно-коммунальных служб никак не реагируют.

«Куда смотрят жители и ЖЭК??? 2,5 года я завожу ребенка в колледж по соседству и 2,5 года вижу эту картину! Эта свалка около мусорки плавно перешла на межквартальный проезд и никого из соседей по адресу Инглези 8 не беспокоит? Как им из окон такой пейзаж???!!! Думала выборы будут, жильцы поднимут вопрос.... неттттт.... всем все значит подходит"» - возмущается Татьяна.

Ранее мы сообщали, что проводники пожаловались на страшный бардак, который устроили в вагоне поезда Днепр-Одесса юные гимнастки.

Женщина рассказала, что спортсменки оставили после себя горы мусора, а также разбросанное белье и оборванные занавески.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем. Мы ведь идем в Европу", - говорит ошарашенная женщина.

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