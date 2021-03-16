В Одессе сошел с рельсов трамвай №3, движение остановлено

Происшествие случилось днем во вторник, 16 марта на Люстдорфской дороге. Об этом сообщает телеграм-канал Новости Одессы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как именно произошла авария — неизвестно. Трамвай №3 направлялся в сторону центра. Вне рельсов оказалась большая часть вагона.

«Остановлено движение трамваев №3 и 13. Друзья не забываем, что теперь образуется пробка, будьте осторожнее!», - сообщают авторы телеграм-канала.

Ранее мы сообщали о жутком ДТП в городе Балта Одесской области.

Около 5 часов 16 марта автомобиль BMW под управлением 31-летнего мужчины врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку.

В тот момент в салоне иномарки, кроме водителя, находились 21-летний парень и две несовершеннолетние девушки, которым было по 17 лет.

Обе пассажирки, к сожалению, скончались. Мужчины госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. Пострадавших спасателям пришлось вырезать из смятой иномарки при помощи гидравлического инструмента.

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