В Одессе сошел с рельсов трамвай №3, движение остановлено
Происшествие случилось днем во вторник, 16 марта на Люстдорфской дороге. Об этом сообщает телеграм-канал Новости Одессы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как именно произошла авария — неизвестно. Трамвай №3 направлялся в сторону центра. Вне рельсов оказалась большая часть вагона.
«Остановлено движение трамваев №3 и 13. Друзья не забываем, что теперь образуется пробка, будьте осторожнее!», - сообщают авторы телеграм-канала.
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Около 5 часов 16 марта автомобиль BMW под управлением 31-летнего мужчины врезался в припаркованный на обочине грузовик.
Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку.
В тот момент в салоне иномарки, кроме водителя, находились 21-летний парень и две несовершеннолетние девушки, которым было по 17 лет.
Обе пассажирки, к сожалению, скончались. Мужчины госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. Пострадавших спасателям пришлось вырезать из смятой иномарки при помощи гидравлического инструмента.
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