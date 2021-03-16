В Одессе с каждым днем вандалы все больше и больше наносят вред городу

Так, неизвестные особи принялись уничтожать декоративные фонари, которые освещали новую набережную недалеко от 15-й станции Большого Фонтана. Об акте вандализма, который зафиксировали на днях, сообщает местное издание «Культурометр».

На кадрах видно, как уничтожены порядка 10 фонарей на одном из участков ограждения.

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На некоторых светильниках разбили стекла, а другие и вовсе оторвали с проводами. Все разрушенные фонари находятся рядом друг с другом, что явно свидетельствует о вмешательстве человека.

Что примечательно, на других участках светильники остались целыми.

Ранее мы сообщали, что проводники пожаловались на страшный бардак, который устроили в вагоне поезда Днепр-Одесса юные гимнастки.

Женщина рассказала, что спортсменки оставили после себя горы мусора, а также разбросанное белье и оборванные занавески.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем. Мы ведь идем в Европу", - говорит ошарашенная проводница.

Напомним, что циклон из Средиземного моря мчится в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе

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