Их будут судить

В Одессе отправят под суд патрульного полицейского и его сообщника за угон авто

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте областной прокуратуры.

В феврале прошлого года инспектор одного из батальонов патрульной службы со своим знакомым угнали BMW на улице Косвенной. Перед кражей автомобиля они сняли с нее номера европейской регистрации и поменяли их на другие.

Далее, они пригнали на эвакуаторе краденный автомобиль в Беляевский район, к дому подельника полицейского.

При этом водитель эвакуатора был в курсе преступных делишек.

Суд будет рассматривать дело по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Если суд признает их виновными, то злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, в Одессе на детской площадке иностранец совершил разбойное нападение на 8-летнего мальчика.

Так, 33-летний мужчина подошел к ребенку, достал нож и угрожая им, отобрал у несовершеннолетнего велосипед.

Встревоженная мать бросилась за помощью к полицейским и по горячим следам копам удалось разыскать разбойника.

Он находился в нескольких кварталах от места преступления и оказался жителем соседнего государства. Злоумышленииками поместили в СИЗО. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Уголовное производство открыто по статье «Разбой».

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