В Одессе отправят под суд патрульного полицейского и его сообщника за угон авто
Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте областной прокуратуры.
В феврале прошлого года инспектор одного из батальонов патрульной службы со своим знакомым угнали BMW на улице Косвенной. Перед кражей автомобиля они сняли с нее номера европейской регистрации и поменяли их на другие.
Далее, они пригнали на эвакуаторе краденный автомобиль в Беляевский район, к дому подельника полицейского.
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При этом водитель эвакуатора был в курсе преступных делишек.
Суд будет рассматривать дело по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Если суд признает их виновными, то злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, в Одессе на детской площадке иностранец совершил разбойное нападение на 8-летнего мальчика.
Так, 33-летний мужчина подошел к ребенку, достал нож и угрожая им, отобрал у несовершеннолетнего велосипед.
Встревоженная мать бросилась за помощью к полицейским и по горячим следам копам удалось разыскать разбойника.
Он находился в нескольких кварталах от места преступления и оказался жителем соседнего государства. Злоумышленииками поместили в СИЗО. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы. Уголовное производство открыто по статье «Разбой».
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