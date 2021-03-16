Настоящее ЧП произошло на одном из пляжей в Одессе
Так, на 10-й станции Большого Фонтана случился обвал части склона с забетонированной площадкой прямо над велоэстакадой. Об этом сообщает телеграм-канал Новости Одесса, передает Politeka.net
«Элитное жилье не такое уже элитное», - говорится в публикации.
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На предоставленных кадрах можно увидеть, как обрушился заметный кусок земли, на котором ранее забетонировали площадку. Теперь ее часть нависает прямо над Трассой Здоровья и в любой момент может травмировать кого-нибудь из прохожих.
До этого мы сообщали, что в сети показали, как склоны с домами сползают в море в курортном городе Черноморске Одесской области.
Жуткие фотографии разместил одессит Артем Перфилов на своей странице в Фейсбук.
«Недвижимость в первой линии от моря. Очень дёшево. Под ремонт. Морской воздух и незабываемые пейзажи. Местные власти клянутся на кресте, что проблема с укреплением берега будет решена», - написал он.
На кадрах видно, как некогда цветущая и популярная туристическая зона города, куда приезжали целыми семьями отдыхать со всей Украины, под угрозой катастрофы.
Напомним, что циклон из Средиземного моря мчится в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе
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