Может обрушится в любой момент

Настоящее ЧП произошло на одном из пляжей в Одессе

Так, на 10-й станции Большого Фонтана случился обвал части склона с забетонированной площадкой прямо над велоэстакадой. Об этом сообщает телеграм-канал Новости Одесса, передает Politeka.net

«Элитное жилье не такое уже элитное», - говорится в публикации.

На предоставленных кадрах можно увидеть, как обрушился заметный кусок земли, на котором ранее забетонировали площадку. Теперь ее часть нависает прямо над Трассой Здоровья и в любой момент может травмировать кого-нибудь из прохожих.

До этого мы сообщали, что в сети показали, как склоны с домами сползают в море в курортном городе Черноморске Одесской области.

Жуткие фотографии разместил одессит Артем Перфилов на своей странице в Фейсбук.

«Недвижимость в первой линии от моря. Очень дёшево. Под ремонт. Морской воздух и незабываемые пейзажи. Местные власти клянутся на кресте, что проблема с укреплением берега будет решена», - написал он.

На кадрах видно, как некогда цветущая и популярная туристическая зона города, куда приезжали целыми семьями отдыхать со всей Украины, под угрозой катастрофы.

Многие дома "первой линии" частично разрушились или наклонились в сторону моря. Улицы, ведущие к пляжу, стали похожи на заброшенную местность после стихийного бедствия.

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