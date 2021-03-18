В Одесе мужчина предоставил ложное сообщение о минировании автостоянки из-за мести магазину, который торгуют просрочкой
Инцидент произошел вечером 16 марта на поселке Котовского.
Соответствующее видео обнародовала пресс—служба регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Так, в полицию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва на стоянке автомобилей по улице Генерала Бочарова.
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Прибыв на место, полицейские и взрывотехники выяснили, что никакой взрывчатки там не было, а к лжеминированию причастен 37-летний одессит, его задержали.
Мужчина признался, что был пьян и таким радикальным методом пытался привлечь внимание к магазину, где якобы продают несвежие продукты. Ранее он неоднократно замечал просрочку, ругался с продавцами.
«Год назад был куплен творог, который отравился мой ребенок. Через три месяца магазин закрыли и вот я иду опять и вижу, что он (магазин) открыт и там торгуют рыбой. Мы немного поссорились с продавцом и хозяином торговой точки и вызвал полицию. После того как я пришел в парадную, мы сели выпили с прохожим немного виски. Он мне сказал: — позвони и скажи, что у тебя есть граната. Я позвонил и сказал, что у меня есть гранта, — говорит подозреваемый на видео.
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