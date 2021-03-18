Всего за сутки в Одесской области выявили почти тысячу новых случаев заражения коронавирусом

Как передает Politeka.net, тревожные данные обнародовали на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на 17 марта, на территории Одесской области лабораторно зафиксировано 997 новых случаев ковид, из них 510 новых случаев подтверждено в Одессе, 85 — в Измаиле, 69 — в Черноморске.

Общее число заболевших достигло 94 872 человек.

Растет заболеваемость среди детей — ковид подтвержден у 43. Также в числе новых случаев 29 медработников.

К сожалению, от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 16 пациентов за сутки и 1587 смертей за все время пандемии.

Нужно отметить, что Одесский регион находится в четверке лидеров по заболеваемости, после Киева, Житомирского и Львовского регионов.

Ранее мы сообщали, что Одесскаяобласть попала в новую карантинную зону.

Обновленное зонирование регионов обнародовали на сайте Министерства здравоохранения.

Так, Одесская область оказалась в "оранжевой" зоне карантинных ограничений из-за превышения уровня госпитализации больных COVID-19.

По данным Минздрава, процент госпитализации больных COVID-19 в Одесской области составляет 62,3%, что превышает установленную норму (менее 60% на 100 тысяч).

Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки